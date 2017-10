Actiune a politistilor in Bazarul Suceava. Au fost confiscate bunuri in valoare de aproximativ 30.000 lei

In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de 141.000 lei.

Actiune a politistilor suceveni in Bazarul Suceava. Peste 60 de politisti din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Suceava sprijiniti de doua grupe de luptatori SAS au desfasurat, vineri dimineata, o ampla actiune de prevenire si combatere a actelor ilicite de comert in Complexul Comercial Bazar, din municipiul Suceava. In cadrul actiunii au fost controlati si verificati 67 agenti economici. Pentru neregulile gasite au fost aplicate 65 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 141.000 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri(articole de imbracaminte, produse industriale si tigari) in valoare de 29.769 lei. In cadrul actiunii a fost constatata si o infractiune de contrabanda.