Actiune a politistilor in Scheia. 94 de persoane au fost legitimate

In doar trei ore au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 2.110 lei.

Actiune a politistilor in Scheia. 94 de persoane legitimate si amenzi in valoare de 2100 lei aplicate, in doar trei ore. Politia municipiului Suceava a organizat si executat, vineri, o actiune preventiv - reactiva pe linia incalcarii prevederilor O.G. 97/2005, a depistarii persoanelor cu sedere nelegala, a celor voiajoare ce nu-si justifica legal prezenta si/sau urmarite in temeiul legii, precum si pe linie de delincventa juvenila si victimizare minori, pe raza comunei Scheia.La actiunea organizata au participat politistii Politiei municipiului Suceava - Biroul Ordine Publica - Compartimentul Proximitate si Compartimentul Siguranta Publica si Patrulare, Biroul Rutier, Sectiei de Politie Rurala Moara si Politia Comunala Șcheia, in echipe mixte formate din lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava - Detasamentul Mobil, lucratori din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava si personal din cadrul Primariei Comunei Scheia. La actiunea organizata au participat 28 de persoane, din care 16 politisti, sase jandarmi, doi lucratori D.G.A.S.P.C. si doi lucratori din cadrul Primariei comunei Scheia. Au fost utilizate sapte autospeciale din dotare. In cadrul actiunii au fost legitimate 94 de persoane, fiind avertizate sase persoane. Lucratorii specialisti au consiliat 20 de persoane. Au fost identificate sapte persoane straine de localitate si care nu isi justificau prezenta. Au fost aplicate 13 sanctiuni contraventionale in valoare de 2110 lei. Tot in cadrul actiunii, politistii rutieri au retinut un permis de conducere si au ridicat un certificat de inmatriculare. De asemenea, au fost monitorizate cazurile de neglijenta din partea a doua familii si a fost identificat un nou caz de neglijenta in familie privind doua minore in varsta de cinci ani, respectiv 11 ani, urmand a fi demarate demersurile procedurale in vederea instituirii unei masuri de protectie pentru cei doi copii. In paralel politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii in colaborare cu Brian Douglas, au oferit ghiozdane echipate cu penare si rechizite copiilor cu posibilitati financiare reduse si au purtat discutii cu parintii minorilor in vedere responsabilizarii acestora pentru a stimula copiii sa urmeze si sa frecventeze cursurile scolare.