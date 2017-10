Actiune a politistilor pe bulevardul George Enescu. In doar cateva ore, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 6.600 lei

In cadrul actiiunii 12 pietoni au fost amendati.

Actiune a politistilor pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava. Avand in vedere faptul ca in zona bulevardului George Enescu din municipiul Suceava sunt localizate sase unitati de invatamant, dar si numeroase unitati comerciale, politistii au desfasurat o actiune punctuala de crestere a gradului de siguranta rutiera pe acest segment de drum public. Actiunea a vizat indisciplina pietonala si neacordarea de prioritate pentru pietoni.Vineri a fost organizata o actiune la care au participat 15 politisti rutieri si cinci autospeciale de politie. In doar cateva ore, au fost aplicate 32 de sanctiuni contraventionale in valoare de 6.655 lei, din care 12 fata de pietonii care nu au respectat normele legale privind traversarea drumului public. Au fost retinute trei permise de conducere din care doua pentru neacordarea de prioritate de trecere pietonilor.Totodata, a fost retinut si un certificat de inmatriculare.