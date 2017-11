In cadrul actiunii au fost aplicate 78 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 25.000 lei.

Actiune a politistilor rutieri pe DN 29 Suceava-Botosani. Serviciul Rutier Suceava, in colaborare cu Serviciul Rutier din cadrul I.P.J. Botosani, a organizat si desfasurat, sambata, o actiune pe linia prevenirii si combaterii accidentelor rutiere pe fondul excesului de viteza, pe DN 29, traseul Suceava - Salcea – Dumbraveni- Botosani. Au fost aplicate 78 de sanctiuni contravenționale, in valoare de 25.695 lei. Dintre acestea, 53 de sanctiuni au fost aplicate pentru incalcarea regimului legal de viteza, politistii rutieri din cadrul IPJ Suceava au aplicat 41 de sanctiuni, din care 28 pentru viteza.Tot pentru depasirea regimului legal de viteza pe anumite segmente de drum au fost suspendate patru permise de conducere. De asemenea, a fost retras un certificat de inmatriculare.Un barbat de 41 de ani, din județul Botosani, a fost depistat de polițisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 29, in localitatea Salcea, cu viteza de 85 km/h, in localitate.