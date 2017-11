In cadrul actiunii au fost aplicate 22 de sanctiuni contraventionale in valoare de 9.775 lei, majoritatea pentru depasirea regimului legal de viteza.

Actiune a politistilor rutieri suceveni pe DN 2E. Politistii suceveni au organizat miercuri o actiune punctuala pe DN2E, timp de doua ore radarele actionand in cascada pentru identificarea soferilor care nu respecta regimul legal de viteza si pun in pericol siguranta rutiera. Au fost aplicate 22 de sanctiuni contraventionale in valoare de 9.775 lei, majoritatea pentru depasirea regimului legal de viteza. Au fost ridicate doua de permise de conducere si un certificat de inmatriculare. De asemenea, in cadrul actiunii a fost constatata si o infractiune la regimul rutier. "Politistii atrag inca o data atentia cu privire la respectarea regimului legal de viteza, conform marcajelor si indicatoarelor rutiere si adaptarea in permanenta a vitezei de deplasare la conditiile de drum. Viteza excesiva si depasirile neregulamentare genereaza accidente cu urmari din cele mai grave!", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.