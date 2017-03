In cadrul actiunii au fost aplicate 286 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 76.205 lei, din care 199 pentru incalcarea regimului legal de viteza.

Actiune a politistilor rutieri suceveni. 19 soferi au ramas fara permis de conducere. In perioada 25 - 26 martie politistii rutieri din cadrul Serviciului Rutier-IPJ Suceava, impreuna cu politisti rutieri din cadrul politiilor municipale si orasenesti si sprijiniti de agentii de ordine publica din cadrul sectiilor de politie cu sarcini pe linie rutiera, au organizat si desfasurat o actiune in vederea cresterii gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice sucevene. Astfel, a fost organizata actiune pe linia combaterii excesului de viteza. In cadrul actiunii a fost constatata si o infractiune la regimul rutier. Au fost aplicate 286 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 76.205 lei, din care 199 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Alte 12 sanctiuni au fost aplicate pentru depasiri neregulamentare. Au fost retinute 19 permise de conducere, din care cinci pentru viteza si au fost retrase trei certificate de inmatriculare. Un barbat de 60 ani, din municipiul Suceava a condus autoturismul pe DN29, pe raza localitatii Dumbraveni cu viteza de 110 km/h in localitate. A fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere.O femeie de 39 ani, din municipiul Botosani, a condus autoturismul pe DN29, pe raza localitatii Dumbraveni cu viteza de 102 km/h in localitate. A fost sanctionata contraventional si i s-a retinut permisul de conducere.