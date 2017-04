In cadrul actiunii au fost retinute noua permise de conducere.

Actiune a politistilor rutieri suceveni. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 24.000 lei. In perioada 31 martie - 2 aprilie, Serviciul Rutier Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti, au organizat si desfasurat o actiune pe drumurile publice din judet, pe linia depistarii conducatorilor auto care incalca legislatia rutiera. In cadrul actiunii au fost controlate 203 autovehicule si au fost aplicate 76 sanctiuni contraventionale, in valoare de 24.035 lei. De asemenea, au fost constatate sapte infractiuni rutiere si retinute noua permise de conducere, din care sase pentru alcool. Au fost retrase si cinci certificate de inmatriculare. Un barbat de 49 de ani, din municipiul Suceava, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul, pe strada Grigore Al.Ghica din localitatea de domiciliu, avand o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur in aerul expirat. i s-a intocmit dosar penal. Un tanar de 26 de ani din comuna Zvoristea, a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce circula pe DN 17, pe strada Aviatorului din comuna Scheia, cu viteza de 81 km/h in localitate, iar in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Acesta s-a ales cu dosar penal.