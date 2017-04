Actiune a politistilor suceveni pentru prevenirea accidentelor in care sunt implicati biciclisti FOTO

In cadrul actiunii au fost aplicate 121 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 22.765 lei.

Actiune a politistilor suceveni pentru prevenirea accidentelor in care sunt implicati biciclisti. In cadrul campaniei "Saptamana Prevenirii Criminalitatii" au fost intensificate actiunile de prevenire si combatere a evenimentelor rutiere cu implicarea biciclistilor, pe langa actiunile operative in teren fiind desfasurate si activitati de informare si responsabilizare a participantilor la trafic. Pentru combaterea nerespectarii normelor legale privind circulatia pe drumurile publice a biciclistilor, in perioada 5 – 6 aprilie, in intervalul orar 15.00-21.00, Serviciul Rutier Suceava a organizat si desfasurat o actiune pe linia combaterea nerespectarii normelor legale privind circulatia pe drumurile publice a biciclistilor. Au fost aplicate 121 de sanctiuni contraventionale biciclistilor si mopedistilor, in valoare de 22.765 lei. De asemenea, au fost retinute patru permise de conducere si un certificat de inmatriculare. Au fost constate si trei infractiuni - toate pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Miercuri, in jurul orei 18.35, un tanar de 30 ani, din comuna Carlibaba, a condus mopedul pe DN 18, raza comunei Carlibaba, fara sa posede permis de conducere. In paralel, politistii de prevenire din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii dar si politistii Serviciului Rutier au desfasurat activitati preventive in special pe raza localitatilor Plopeni, Salcea, Dumbraveni si pe raza municipiului Suceava. Au fost distribuite materiale preventive tinerilor identificati pe drumurile publice conducand biciclete. Politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si prevenire a Criminalitatii si politistii Serviciului Rutier au oferit biciclistilor peste 150 de veste reflectorizante dar si alte materiale preventive.

Pentru siguranta circulatiei cu bicicletele, politistii reamintesc urmatoarele:

-Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani.

-Se recomanda ca biciclistii sa poarte casca de protectie si elemente reflectorizante.

-Bicicleta trebuie sa fie prevazuta cu sistem de franare eficient, sistem functional de directie, elemente reflectorizante.

-Biciclistii trebuie sa cunoasca si sa respecte regulile rutiere.