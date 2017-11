In cadrul actiunii au fost aplicate 20 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 3.625 lei.

Actiune a politistilor suceveni pentru prevenirea accidentelor in care sunt implicati pietoni.Politistii din cadrul Biroului Rutier al Politiei municipiului Suceava au organizat si desfasurat, miercuri, o actiune pe linia disciplinarii pietonilor si a conducatorilor auto care nu acorda prioritate de trecere pietonilor angajati in traversarea drumului public prin loc corespunzator. In cadrul actiunii au fost aplicate 20 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 3.625 lei. De asemenea, au fost retinute cinci permise de conducere soferilor care nu au acordat prioritate de trecere pentru pietoni. "Reamintim cetatenilor ca se impune respectarea unor reguli elementare de autoprotectie, menite sa previna evenimente rutiere nefericite, avand in vedere faptul ca traversarea neregulamentara si neacordarea prioritatii de trecere pentru pietoni sunt printre principalele cauze ale accidentelor rutiere cu consecinte deosebit de grave. Minorii, trebuie sa traverseze strazile sau drumurile pe marcajul pietonal prin dreptul indicatoarelor TRECERE PENTRU PIETONI iar acolo unde sunt instalate semafoare, numai la culoarea verde a acestora. Inainte de a traversa prin aceste locuri, este necesara asigurarea atenta din ambele sensuri.Pietonii trebuie sa circule numai pe trotuare sau pe potecile laterale amenajate, sau acolo unde acestea nu exista sa se deplaseze numai pe partea stanga a drumurilor publice, cat mai aproape de margine. Traversarea drumurilor publice se face numai prin locuri special amenajate si semnalizate prin indicatoare sau marcaje si pe culoarea verde a semaforului, dupa o temeinica asigurare. In cazul biciclistilor, nesemnalizarea si neasigurarea inainte de efectuarea schimbarii directiei de mers, in special spre stanga si la plecarea de pe loc, sunt abateri care constituie cauze principale ale evenimentelor rutiere care apar din culpa lor.Pe langa respectarea cu strictete a normelor rutiere, in relatiile care intervin in traficul rutier este necesar sa existe si politete - mod de comportare care se caracterizeaza prin buna cuviinta, respect, amabilitate, in relatiile cu ceilalti participanti la trafic. Asadar pe langa atentie, indemanare, corectitudine, traficul rutier presupune si o atitudine binevoitoare si respect fata de partenerul de drum", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.