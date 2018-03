In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 96.000 lei.

Actiune a politistilor suceveni pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesiva. Serviciul Rutier Suceava impreuna cu formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti au organizat in perioada 16 - 18 martie, o actiune pe raza judetului pe linia identificarii conductorilor auto care incalca regimul legal de viteza, una din principalele cauze generatoare de accidente rutiere. In cadrul actiunii a fost constatata o infractiune, fiind aplicate 281 sanctiuni contraventionale, in valoare de 95.815 lei, din care 193 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Au fost retinute 24 permise de conducere, din care sapte pentru viteza, 12 pentru depasiri neregulamentare, cinci pentru alte cauze si au fost retrase cinci certificate de inmatriculare. Un tanar de 23 de ani din comuna Moldovita a fost inregistrat de aparatul radar din dotarea politiei in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in localitatea Stroiesti cu viteza de 115 km/h. A fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere in vederea suspendarii. Un barbat de 34 de ani din orasul Siret a fost inregistrat de aparatul radar din dotarea politiei in timp ce conducea autoturismul pe DN 2, in localitatea Granicesti cu 120 km/h. A fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere in vederea suspendarii.