Actiune a politistilor suceveni pentru prevenirea si combaterea faptelor de braconaj piscicol FOTO

In cadrul actiunii au fost aplicate 40 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 13.780 lei.De asemenea, au fost indisponibilizate bunuri, in valoare de peste 5.000 lei, constand in: 28,14 kg de peste si 185 unelte de pescuit(plase monofilament cu diverse lungimi si latimi, tip ecran si crasnic).

Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. Suceava si ai subunitatilor teritoriale de politie, impreuna cu reprezentantii Garzii de Mediu Suceava si ai Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Suceava, au organizat, in perioada 06-07 iunie, o actiune punctuala, in sistem integrat, pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol si a faptelor ilegale de manipulare si comercializare a produselor si subproduselor din peste, precum si asigurarea unor conditii de piata corecte si de siguranta alimentara.Au fost efectuate 70 de controale, din care: 46 la societati comerciale, 15 in piete, targuri, oboare, alte locuri si noua la amenajari piscicole si asociatii de profil.Tot in cadrul actiunii au fost verificate 45 de autoturisme si au fost legitimate 100 de persoane.Au fost verificate 20 de autorizatii, licente si permise de pescuit si a fost constatata o infractiune. Au fost aplicate 40 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 13.780 lei.De asemenea, au fost indisponibilizate bunuri, in valoare de peste 5.000 lei, constand in: 28,14 kg de peste si 185 unelte de pescuit (plase monofilament cu diverse lungimi si latimi, tip ecran si crasnic).In cadrul actiunii a fost identificata in incinta Centrului Comercial "Bazar" din municipiul Suceava o taraba, apartinand unei persoane fizice autorizate din localitate, unde erau expuse spre vanzare diferite unelte si scule pentru pescuit. In urma verificarilor, echipa de control a identificat 185 de unelte de pescuit fara documente de provenienta, dupa cum urmeaza: 34 plase monofilament cu diverse latimi si lungimea totala de 1.020 m, 107 plase monofilament tip ecran si 44 plase din material textil tip crasnic. Bunurile in valoare de circa 5.000 de lei au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "detinerea in vederea comercializarii a uneltelor de plasa tip monofilament", fapta prevazuta si pedepsita de O.U.G. nr.23/2008.