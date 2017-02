Actiune comuna Garda Forestiera si Politie, in Marginea si Horodnic de Sus

In cadrul actiunii au fost aplicate doua sanctiuni in valoare de 6.000 lei.

Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. Suceava in cooperare cu lucratorii Garzii Forestiere Suceava, au organizat, sambata, activitati specifice de verificare a legalitatii transportului de material lemnos pe raza judetului. Astfel, la ora 10.40, a fost oprit pentru control pe DN 2H, pe raza comunei Marginea autocamionul condus de un localnic de 41 de ani, care transporta material lemnos. In urma verificarii documentelor, echipa de control a constatat faptul ca, datele consemnate in avizul de insotire a materialului lemnos nu corespunde din punct de vedere al speciei si volumului, cu cea transportata, motiv pentru care, in urma inventarierii, specialistii silvici au stabilit faptul ca, barbatul transporta ilegal 11,070 m.c. lemn rotund din speciile paltin si fag. In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a conducatorului auto cu amenda in valoare de 3.000 de lei si confiscarea materialului lemnos, ce a fost predat in custodie Ocolului Silvic Marginea. La ora 14.15, a fost oprit pentru control pe DN 2H, pe raza comunei Horodnic de Sus, autocamionul cu remorca apartinand unei societati comerciale din municipiul Radauti si condus de un barbat din comuna Brodina, care transporta material lemnos. In urma verificarii documentelor, echipa de control a constatat faptul ca, datele consemnate in cele doua avize de insotire a materialului lemnos nu corespund din punct de vedere al speciei si volumului, cu cele transportate, motiv pentru care, in urma inventarierii, specialistii silvici au stabilit faptul ca, barbatul transporta ilegal cantitatea de 38,648 m.c. lemn rotund din specia brad. In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a societatii comerciale cu sediul in municipiul Radauti, cu amenda in cuantum de 3.000 de lei si confiscarea cantitatii de 38,648 m.c. lemn rotund din specia brad, ce a fost predat in custodie Ocolului Silvic Marginea.