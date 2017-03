Actiune comuna Politie - RAR, pe ruta Suceava-Falticeni-Vadu Moldovei.Mai multe autovehicule au fost depistate cu defectiuni tehnice

In cadrul actiunii au fost aplicate 21 de sanctiuni contraventionale in valoare de 3.045 lei

Actiune comuna Politie- RAR pe ruta Suceava-Falticeni-Vadu Moldovei. In vederea prevenirii evenimentelor rutiere grave cauzate de starea tehnica a mijloacelor auto, Serviciul Rutier Suceava impreuna cu specialisti din cadrul R.A.R. Suceava, au organizat, miercuri, o actiune de control pe DN 2, pe ruta Suceava-Falticeni-Vadu Moldovei, in vederea depistarii conducatorilor auto care condus autovehicule cu defectiuni tehnice. In cadrul actiunii au fost aplicate 21 de sanctiuni contraventionale in valoare de 3.045 lei, au fost retrase sapte certificate de inmatriculare din care sase pentru defectiuni si unul pentru lipsa RCA. De asemenea a fost ridicat un set de placute cu numarul de inmatriculare. Un tanar de 25 de ani, din judetul Arges, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoutilitara cu remorca pe DN 2, pe raza comunei Vadu Moldovei, avand montate anvelope de alta dimensiune, atat pe vehiculul tragator, cat si pe remorca. Un barbat de 36 de ani, din comuna Forasti, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 2 pe raza comunei Vadu Moldovei, avand R.C.A. expirat din 21 martie.