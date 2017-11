Actiune de amploare a politistilor in bazarul din muncipiul Radauti

Politistii au organizat controale la punctele de comercializare cu amanuntul din bazarul Radauti, urmarindu-se identificarea celor care desfasoara acte ilicite de comert si comercializeaza tigarete de contrabanda. In doar doua ore au fost controlati peste 20 de comercianti, fiind identificate locatii in care se comercializau tigari fara documente de provenienta. Astfel, joi, ora 06.00, politistii au identificat o femeie de 26 de ani, avand asupra sa 1840 bucati tigarete de contrabanda. In urma controlului corporal al femeii s-au identificat mai multe pachete de tigarete provenite din contrabanda. Cantitatea de tigarete in valoare de aproximativ 1000 lei a fost ridicata in vederea confiscarii. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "contrabanda".Tot in cadrul actiunii, politistii din cadrul I.P.J Suceava - Serviciul investigarea criminalitatii economice, Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale, au depistat in bazarul din municipiul Radauti o femeie de 55 de ani, in timp ce detinea spre comercializare 620 bucati tigarete de provenienta extracomunitara, de diferite marci, fapta prin care s-a cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului in valoare aproximativa de 341 lei. Intreaga cantitate de tigarete a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor, urmand a fi efectuate verificari cu privire la savarsirea infractiunii de "contrabanda". De asemenea, in urma verificarilor efectuate in cadrul planului de actiune, politistii au depistat in bazarul din municipiul Radauti de 59 de ani, in timp ce detinea 440 pachete bucati tigarete de provenienta extracomunitara, de diferite marci, fapta prin care s-a cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului in valoare aproximativa de 242 lei. Intreaga cantitate de tigarete a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor, urmand a fi efectuate verificari cu privire la savarsirea infractiunii de "contrabanda".