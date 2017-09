In cadrul actiunii au fost verificate 68 de societati comerciale si aplicate 38 se sanctiuni contraventionale.

Actiune de amploare a politistilor in zona Pietei Mari din municipiul Suceava. Politia Municipiului Suceava a organizat, joi, o actiune in Piata Centrala din municipiul Suceava si in proximitatea acesteia, pe linia prevenirii si combaterii actelor de comert stradal neautorizat, activitatilor comerciale ilicite cu tigari de contrabanda si alcool. La actiune au participat si jandarmi. Au fost verificate 68 de societati comerciale si aplicate 38 sanctiuni contraventionale, in valoare de 24.690 lei. Oamenii legii au confiscat bunuri in valoare de 875 lei, constand in alcool si cafea.