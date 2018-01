Actiune de amploare a politistilor in zona Radauti. Au fost verificate peste 520 de vehicule FOTO

In cadrul actiunii au fost aplicate 146 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 54.320 lei.

Actiune de amploare desfasurata de politisti in zona Radauti. In perioada 03 - 04 ianuarie, intre orele 10.00 - 18.00, la nivelul Politiei Municipiului Radauti si a zonei rurale arondate s-a organizat si desfasurat o actiune in sistem integrat la care au participat peste 40 de politisti din cadrul Compartimentului Rutier Radauti, Biroului Ordine Publica Radauti, Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, Politiei orasului Siret, Politiei orasului Vicovu de Sus, Politiei municipiului Suceava, Politiei orasului Solca si Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice. Actiunea a vizat, in principal, urmatoarele aspecte: identificarea persoanelor straine de localitate(voiajori) care nu-si justifica prezenta, care locuiesc fara forme legale pe raza municipiului Radauti, verificarea celor a caror prezenta este suspecta in anumite locuri;confiscarea bunurilor prohibite ori a caror provenienta nu poate fi justificata, aplicarea masurilor administrative la regimul rutier si sanctionarea contraventionala acolo unde se impune;intensificarea activitatilor de prevenire si combatere a incalcarilor legislatiei penale si contraventionale, in scopul asigurarii unui climat de siguranta a cetatenilor; identificarea si verificarea persoanelor care nu-si justifica prezenta pe criteriile varstei si locului de domiciliu;identificarea transporturilor de materiale lemnoase care nu corespund din punct de vedere cantitativ si/sau calitativ cu datele inscrise in avizul de insoire a marfii sau in declaratia vamala de export, dupa caz;cresterea vizibilitatii politiei rutiere, prin prezenta activa a politistilor pe sectoarele de drum cu risc rutier ridicat;prevenirea si combaterea conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de catre persoane care se afla sub influenta alcoolului; legalitatea transporturilor publice de marfuri si persoane; depistarea infractiunilor la regimul circulatiei si de alta natura; reducerea riscului rutier datorat conducerii de vehicule sub influenta alcoolului, a excesului de viteza si a abaterilor biciclistilor si conducatorilor de mopede.In cadrul actiunii au fost verificate peste 520 de vehicule si au fost legitimate peste 600 de persoane.Au fost aplicate 146 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 54.320 lei. Au fost constatate trei infractiuni, din care doua la regimul rutier si o infractiune la Lg.84/1998 rep. privind marcile si indicatiile geografice.De asemenea, au fost aplicate zece sanctiuni la Legea 12/1990 privind legalitatea actelor de comert.Au fost suspendate sase permise de conducere si au fost retrase 18 certificate de inmatriculare. Totodata, au fost ridicate patru seturi cu placute de inmatriculare.