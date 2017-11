Actiune de amploare a politistilor la Marginea FOTO

Peste 200 de politisti au actionat la nivelul intregului judet, miercuri, in zonele in care s-au organizat hramuri bisericesti, sarbatori campenesti, sau alte manifestari publice la care au participat un numar mare de cetateni. O actiune de amploare a fost organizata la nivelul comunei Marginea unde au fost celebrate Zilele Comunei. Politistii au distribuit cetatenilor peste 500 de ghiduri continand recomandari pentru prevenirea furturilor din auto, din curti si locuinte, dar si ghiduri de prevenire a inselaciunilor materiale realizate cu sprijinul ATOP Suceava. Ghidul contine recomandari cu privire la siguranta personala si patrimoniala fiind un instrument util de informare si responsabilizare a cetatenilor in vederea reducerii riscului victimal.De asemenea, s-au purtat discutii cu cetatenii in vederea responsabilizarii acestora si adoptarii unui comportament preventiv. "Aceste actiuni vor continua si in perioada urmatoare cresterea gradului de siguranta publica fiind o prioritate a politistilor", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.