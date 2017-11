Actiune de amploare a politistilor la Marginea FOTO

In cadrul actiunii au fost aplicate 37 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 12.550 lei.

In perioada 26-27 noiembrie, Sectia 3 Politie Rurala Marginea a organizat o actiune pe raza de competenta pentru depistarea participantilor la traficul rutier care incalca prevederile legale, cu accent pe timp de zi, pe combaterea cauzelor generatoare de evenimente rutiere(pietoni si biciclisti), iar pe timp de noapte, pe disciplinizarea si depistarea conducatorilor auto care conduc autovehicule pe drumurile publice dupa ce au consumat bauturi alcoolice. In cadrul actiunii au fost aplicate 37 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 12.550 lei.De asemenea, a fost constatata o infractiune la regimul rutier.

Totodata, in cadrul actiunii au fost verificate 212 vehicule si testati cu aparatul etilotest 98 de soferi. Avand in vedere faptul ca in zona sunt utilizate frecvent vehicule inmatriculate in strainatate, pentru prevenirea unor evenimente rutiere pe fondul defectiunilor tehnice si pentru verificarea legalitatii punerii in circulatie a unor astfel de autoturisme, un capitol aparte al actiunii l-a constituit controlul acestor vehicule.Pentru abaterile constatate au fost ridicate noua certificate de inmatriculare si au fost retinute trei seturi de placute de inmatriculare.Un barbat de 36 de ani din comuna Marginea a fost depistat de politisti pe un DC neclasificat din localitate, in timp ce conducea autoturismul inmatriculat in strainatate, fara a poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.