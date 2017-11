Actiune de amploare a politistilor pe DN17. In doar cateva ore au fost aplicate 123 de sanctiuni contraventionale

114 sanctiuni contraventionale au fost aplicate pentru incalcarea regimului legal de viteza.

Serviciul Rutier Suceava impreuna cu I.P.J. Bistrita Nasaud si I.P.J Cluj a organizat si desfasurat, vineri, o actiune pe linia combaterii excesului de viteza si a depasirilor neregulamentare, pe sectorul de drum national DN 17 aflat in responsabilitatea fiecarui inspectorat de politie. In doar cateva ore au fost aplicate 123 de sanctiuni contraventionale, din care 114 pentru incalcarea regimului legal de viteza, 57 fiind aplicate de politistii I.P.J. Suceava, din care 49 pentru viteza. Au fost retinute 17 permise de conducere si a fost constatata o infractiune, tot de catre politistii rutieri din cadrul I.P.J. Suceava. Un tanar de 21 de ani din municipiul Radauti a fost depistat pe DN 17, pe raza localitatii Prisaca Dornei, in timp ce conducea autoturismul cu viteza de 102 km/h, pe un sector de drum cu limita de 70 km/h(+52 km/h).