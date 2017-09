Actiune de amploare a politistilor rutieri suceveni pe DN 17. Au fost aplicate amenzi in valoare de aproape 42.000 lei

In cadrul actiunii au fost retinute 14 permise de conducere, din care patru pentru viteza, doua pentru alcool.

Actiune de amploare a politistilor suceveni pe DN17. Serviciul Rutier Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti care au in raza de competenta sectoare ale drumului national DN 17, au organizat, joi, o actiune pe linia combaterii vitezei excesive si a identificarii conducatorilor auto care conduc vehicule pe drumuri publice dupa ce au consumat bauturi alcoolice.In cadrul actiunii, au fost testati cu aparatul etilotest 126 conducatori auto, fiind constate doua infractiuni si aplicate 81 sanctiuni contraventionale, in valoare de 41.915 lei, din care 35 pentru incalcarea regimului legal de viteza.De asemenea, s-au retinut 14 permise de conducere, din care patru pentru viteza, doua pentru alcool, iar opt pentru alte abateri.Au mai fost retinute doua certificate de inmatriculare si retrase doua placute de inmatriculare.

Un barbat de 35 de ani, din orasul Gura Humorului, a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce rula pe DN 17 cu viteza de 103 km/h, intr-o zona cu limitare de viteza la 50 km/h.Un barbat de 30 de ani, din comuna Stulpicani, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe raza localitatii de domiciliu, avand o alcoolemie de 0,89 mg/l in aerul expirat. I s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural. "Politistii atrag inca o data atentia cu privire la riscurile conducerii vehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice, dar si cu privire la respectarea regimului legal de viteza, conform marcajelor si indicatoarelor rutiere si adaptarea in permanenta a vitezei de deplasare la conditiile de drum", se arata intr-un comunicat de presa transmis de IPJ Suceava.