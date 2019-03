Actiune de amploare a politistilor rutieri suceveni, pentru depistarea conducatorilor auto bauti la volan

In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 55.000 lei.

Serviciul Rutier Suceava impreuna cu formatiunile rutiere din cadrul politiilor municipale si orasenesti a organizat, in perioada 01-03 martie, o actiune pe raza judetului pe linia combaterii conducerii autovehiculelor pe drumurile publice de persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice, in cadrul careia au fost testati cu aparatul etilotest 281 conducatori auto, fiind constatate cinci infractiuni la regimul rutier si aplicate 110 sanctiuni contraventionale, in valoare de 55.600 lei. S-au retinut 11 permise de conducere si s-au retinut sase certificate de inmatriculare.

In data de 1 martie, Serviciul Rutier Suceava a organizat o actiune pe raza judetului in vederea prevenirii accidentelor rutiere datorate pietonilor care traverseaza neregulamentar si identificarea conducatorilor auto care nu acorda prioritate de trecere pietonilor angajati in traversarea strazii prin locuri special amenajate. S-a constatat savarsirea unei infractiuni, s-au aplicat 109 sanctiuni contraventionale, in valoare de 28.880 lei, din care 17 fata de persoanele care, in calitate de pietoni, au incalcat normele rutiere. Politistii au retinut trei permise de conducere si au retras un certificat de inmatriculare.

Astfel, in data de 1 martie, in jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Politiei municipiului C-lung Moldovenesc a oprit pentru control pe DN 17 din comuna Pojorata autoturismul condus de un localnic de 31 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".