Actiune de amploare a politistilor rutieri suceveni. 40 de soferi au fost testati cu aparatul etilotest, intr-o singura zi

De asemenea, au fost aplicate 19 sanctiuni contraventionale, in valoare de 3.480 lei si retras un certificat de inmatriculare.

Actiune de amploare a politistilor rutieri suceveni. Politia municipiului Radauti a organizat, joi, o actiune pe raza de competenta pe linia identificarii conducatorilor auto care condus autovehicule pe drumurile publice dupa ce au consumat bauturi alcoolice. In cadrul actiunii, au fost testati cu aparatul etilotest 40 conducatori auto, fiind constatate trei infractiuni. De asemenea, au fost aplicate 19 sanctiuni contraventionale, in valoare de 3.480 lei si retras un certificat de inmatriculare.

O femeie de 45 de ani din comuna Fratautii Vechi a fost depistata de politisti pe DJ 178C, din localitatea de domiciliu, in timp ce conducea autoturismul avand autorizatia provizorie de circulatie expirata din 19 septembrie . I s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat.

Un tanar de 21 de ani din comuna Fratautii Noi a fost depistat de politisti pe DJ 178C, din localitatea Bilca, in timp ce conducea autoturismul incredintat de fratele sau, plecat in strainatate, fara a poseda permis de conducere. In cauza s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural.