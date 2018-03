In cadrul actiunii au fost verificate 28 locatii, fiind organizate 20 filtre si legitimate 256 persoane.

Actiune de amploare a politistilor suceveni. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 33.500 lei. Serviciul de Ordine Publica Suceava a organizat in perioada 14-18 martie, o actiune in sistem integrat pentru cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranta stradala si siguranta rutiera in zona de responsabilitate a Politiei municipiului Radauti, la care au fost cooptati politisti din cadrul Serviciilor Investigatii Criminale, Investigarea Criminalitatii Economice, Rutier si Actiuni Speciale. In cadrul actiunii au fost verificate 28 locatii, fiind organizate 20 filtre si legitimate 256 persoane. Au fost constatate patru infractiuni, doua de natura judiciara si doua la regimul circulatiei rutiere si s-au aplicat 110 sanctiuni contraventionale in valoare de 33.735 lei. Totodata au fost retrase noua certificate de inmatriculare. In data de 16 martie, un echipaj de politie a oprit pentru control pe DN 17A, pe raza comunei Sucevita autoturismul condus de un localnic de 28 ani, ce avea montate scaune neomologate, nu purta centura de siguranta si nu avea asupra lui documente de legitimare respectiv, permisul de conducere si certificatul de inmatriculare. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional conform O.U.G. nr.195/2002, fiind dispusa si masura complementara a retinerii certificatului de inmatriculare.