Actiune de amploare a politistilor suceveni, impotriva soferilor care urca la bauti la volan

In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 86.000 lei.

Serviciul Rutier Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti au organizat, in perioada 16-18 februarie, o actiune pe linia depistarii si sanctionarii persoanelor care conduc autovehicule dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Au fost testati alcoolscopic 430 conducatori auto, fiind constatate 16 infractiuni. S-au aplicat 219 sanctiuni contraventionale, in valoare de 86.030 lei. Au fost retrase 12 certificate de inmatriculare si retinute 18 permise de conducere, din care sase pentru fapte ce implica consumul de alcool.

Un barbat de 32 de ani, din comuna Horodnic de Sus, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul Radauti avand o alcoolemie de 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Un barbat de 46 de ani din judetul Mures, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 17 din comuna Dorna Candrenilor, avand o alcoolemie de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta s-a ales cu dosar penal. Un barbat de 38 de ani, din municipiul Suceava a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe strada Scurta din localitatea de domiciliu, avand o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat. I s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural.