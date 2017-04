Actiune de amploare a politistilor suceveni, in weekendul Floriilor. Au aplicat sanctiuni in valoare de peste 260.000 lei

In cadrul actiunii toate echipajele dotate cu aparatura radar si aparatul laser TrueCam au fost prezente pe drumurile nationale, europene si judetene. Pentru siguranta traficului rutier au fost aplicate 526 de sanctiuni contraventionale.

Peste 300 de politisti, au actionat zilnic la nivelul judetului Suceava in perioada 07 - 09 aprilie, desfasurand actiuni de control si filtre rutiere pentru cresterea gradului de siguranta publica si prevenirea accidentelor rutiere. Au fost aplicate 647 de sanctiuni contraventionale din care 64 pentru acte de tulburare a ordinii si linistii publice si 29 pentru nereguli de natura economica.Valoarea sanctiunilor aplicate a fost de 265.160 lei. De asemenea, au fost confiscate produse din carne, peste dar si alte produse in valoare totala de peste 3500 lei. In cadrul actiunii toate echipajele dotate cu aparatura radar si aparatul laser TrueCam au fost prezente pe drumurile nationale, europene si judetene. Pentru siguranta traficului rutier au fost aplicate 526 de sanctiuni contraventionale. Cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru depasirea limitei legale de viteza. Pentru abaterile la regimul rutier au fost retinute 41 de permise de conducere.

"Din fericire, in aceasta perioada nu s-a inregistrat nici un eveniment rutier grav, neinregistrandu-se accidente rutiere cu persoane decedate sau ranite grav.Pentru siguranta traficului rutier au fost aplicate 526 de sanctiuni contraventionale. Cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru depasirea limitei legale de viteza. Actiunile de prevenire si combatere vor continua si in perioada urmatoare in contextul apropierii Sarbatorilor Pascale", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.