Actiune de amploare desfasurata de politistii suceveni pentru prevenirea furturilor si inselaciunilor comise de infractorii voiajori

Politistii au organizat, in perioada 19 - 22 octombrie, o ampla actiune, fiind vizata in special zona sudica a judetului, dar si zonele din proximitatea principalelor drumuri nationale si europene care tranziteaza judetul.

Astfel, peste 200 de politisti au fost prezenti pe drumurile europene, nationale si judetene care fac legatura cu judetele Mures, Harghita, Neamt, Iasi, Botosani si Bistrita Nasaud. De asemenea, actiunea s-a derulat si in celelalte zone ale judetului.Au participat politistii Serviciului de Investigatii Criminale - IPJ Suceava si politistii judiciaristi de la nivelul subunitatilor, dar si politistii de ordine publica si politistii rutieri pentru oprirea in trafic a vehiculelor.

De asemenea, politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si politistii din cadrul Grupului de lucru constituit la nivel judetean pentru gestionarea problematicii preventive au desfasurat activitati de instruire si informare in teren. Administratorii si angajatii benzinariilor din proximitatea drumurilor nationale si europene au fost instruiti cu privire la modul de abordare al infractorilor voiajori, acestia solicitand in general date despre diverse persoane din localitatile limitrofe, asumandu-si false calitati de mambri ai familiilor, etc. De asemenea, au fost desfasurate instructaje cu angajati ai unitatilor bancare, ai salilor de jocuri si unitatilor economice, in vederea responsabilizarii acestora pentru a nu oferi persoanelor necunoscute date si informatii cu privire la cetateni din comunitate sau bunurile si valorile detinute de catre acestia. Au fost desfasurate peste 20 de activitati in sistem integrat de catre structurile operative si politistii de prevenire. Au fost constatate patru infractiuni, din care trei in flagrant. De asemenea, a fost pus in executare un mandat european de arestare si a fost identificat un autoturism furat. Politistii au aplicat 137 de sanctiuni contraventionale in valoare de 58.186 lei. De asemenea, au fost retinute 5 permise de conducere si a fost retras un certificat de inmatriculare. Au fost oprite si controlate peste 200 de autovehicule. Au fost verificate, introduse in bazele de date si aplicatiile politiei, fotografiate si amprentate 120 de persoane. In cadrul actiunii a fost identificat pe raza municipiul Suceava un autoturism in valoare de aproximativ 30.000 euro, reclamat furat de catre autoritatile poloneze.

De asemenea, in cadrul actiunii au fost identificati doi barbati din municipiul Barlad, judetul Vaslui si din municipiul Roman, judetul Neamt autori ai unor infractiuni de "inselaciune" prin metoda smen, comise in lunile septembrie si octombrie pe raza judetul Suceava, fiind documentata activitatea infractionala a acestora.

"Pentru a nu cadea victime ale infractiunilor comise de infractorii voiajori le recomandam cetatenilor sa nu dea curs unor oferte comerciale aparent avantajoase si sa nu furnizeze date cu privire la vecini sau alte persoane. Un alt tip de inselaciune il reprezinta vanzarea diferitelor obiecte de uz casnic direct la domiciliu. Aceste obiecte reprezentand diverse tigai, covoare, perdele etc. sunt doar pretexte folosite de persoane necunoscute pentru a intra in locuinta cumparatorului, iar in momente de neatentie sustrag chiar si bunuri din casa. De aceea recomandam cetatenilor sa nu dea curs unor astfel de oferte care de cele mai multe ori sunt la preturi foarte mari si calitate mica.

De asemenea nu lasati sa intre in locuinta dumneavoastra persoane necunoscute, ce se recomanda a fi de la diverse firme de publicitate, de la societatile de gaz, energie electrica fara a va prezenta documente avizate ce le fac identificabile. Tuturor celor care au de facut diverse reparatii in gospodarie, le recomandam sa angajeze firme autorizate si sa nu se increada in pretul mic oferit de aceste persoane. In cazul in care aveti suspiciuni apelati la numarul unic de urgenta 112 sau sesizati cea mai apropiata unitate de politie!", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.