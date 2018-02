Actiune de amploare desfasurata de politistii suceveni pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava si ai Directiei Silvice Suceava au desfasurat, zilnic, in perioada 09-15 februarie, actiuni pe raza judetului privind prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. Au fost executate 45 controale la unitati economice si in fondul forestier. Au fost constatate opt infractiuni si s-au aplicat 119 sanctiuni contraventionale, in valoare de 74.431 lei. In cadrul actiunii au fost confiscati/indisponibilizati 95,76 m.c. material lemnos, in valoare de 36.682 lei. Miercuri, in jurul orei 19.20, Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava, au oprit pentru control, pe raza orasului Gura Humorului, autoutilitara marca condusa de un barbat din comuna Stulpicani care transporta material lemnos si care, a prezentat pentru control un aviz secundar de insotire emis in data de 14 februarie de o societate comerciala din comuna Moldovita. Intrucat, s-au constatat neconcordante intre materialul lemnos transportat si cel din documente, autoutilitara a fost condusa la sediul unui depozit apartinand Ocolului Silvic Frasin, unde, in urma inventarierii, specialistii silvici au stabilit faptul ca, barbatul transporta in plus 26,33 m.c cherestea de esenta rasinoase, fata de cantitatea avizata. In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a emitentului avizului de insotire, cu amenda in cuantum de 6.000 lei, iar ca masura complementara s-a dispus confiscarea cantitatii de 26,33 m.c. cherestea rasinoase transportata in plus in valoare de aproximativ 16.000 lei, ce a fost predata in custodie Ocolului Silvic Frasin. Miercuri, in jurul orei 20.30, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava, au oprit pentru control pe centura ocolitoare a orasului Gura Humorului, autoutilitara cu remorca condusa de un barbat din comuna Fundu Moldovei, care transporta material lemnos, si care, a prezentat doua avize primare de insotire emise de o societate din comuna Pojorata. Intrucat, s-au constatat neconcordante intre materialul lemnos transportat si cel din documente, ansamblul auto a fost condus la sediul unui depozit apartinand Ocolului Silvic Frasin, unde, in urma inventarierii, specialistii silvici au stabilit faptul ca, barbatul transporta mai putin material lemnos decat cel din documente, insa, caracteristicile dendrometrice ale pieselor de lemn(diametre, lungimi, nr. de piese) difereau in procent foarte mare fata de cele inscrise in avizele de insotire. In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a emitentului avizelor de insotire, cu amenda in cuantum de 10.000 lei, iar ca masura complementara s-a dispus confiscarea cantitatii de 45,96 m.c. lemn rotund de esenta rasinoase transportata, in valoare de aproximativ 11.500 lei, ce a fost predata in custodie Ocolului Silvic Frasin. Miercuri, in jurul orei 05.00, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, au oprit pentru control, pe raza comunei Cornu Luncii, autoutilitara condusa de un barbat de 51 de ani, din comuna Slatina, care transporta material lemnos, care a prezent pentru control un aviz de insotire. Cu ocazia verificarilor, politistii au constatat faptul ca, barbatul transporta in plus cantitate de 1,392 m.c. fata de cea din documente. In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a conducatorului auto cu amenda in cuantum de 6.000 lei, iar ca masura complementara s-a dispus confiscarea cantitatii de 1,392 m.c. cherestea de esenta rasinoase, in valoare de aproximativ 700 lei, ce a fost predata in custodie Ocolului Silvic Malini.