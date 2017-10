Actiune de amploare in Campulung Moldovenesc. Politistii au facut controale in discoteci, baruri, cluburi, sali de jocuri si in trafic

In cadrul actiunii au fost aplicate 60 de sanctiuni contraventionale in valoare de 23.712 lei.

Actiune de amploare in Campulung Moldovenesc. Politia municipiului Campulung Moldovenesc a desfasurat, in perioada 26-30 septembrie, o actiune de prevenire si combatere a faptelor antisociale dar si pentru cresterea gradului de siguranta rutiera. Actiunea a vizat intensificarea activitatilor de prevenire si combatere a infractiunilor comise in zona discotecilor, barurilor, cluburilor, salilor de jocuri si altor locuri pretabile. Actiunea a vizat si identificarea persoanelor care nu isi justificau prezenta in zona dar si verificarea si controlul autovehiculelor si controlul corporal al persoanelor care ridica suspiciuni. Totodata s-a urmarit verificarea programului de functionare si a modului de asigurare cu paza proprie pentru unitatile de agrement si alimentatie publica. Au fost suplimentate dispozitivele de ordine publica dar si echipajele de politie rutiera in vederea monitorizarii traficului si prevenirii accidentelor rutiere. In cadrul actiunii au fost controlate 168 de vehicule si au fost testati cu apartul etilotest 66 de soferi. Au fost constatate cinci infractiuni si au fost aplicate 60 de sanctiuni contraventionale in valoare de 23.712 lei. De asemenea, au fost retinute zece permise de conducere si au fost retrase sase certificate de inmatriculare.