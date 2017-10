Actiune de amploare pe raza orasului Dolhasca.Politistii suceveni au facut controale in discoteci, baruri, cluburi si sali de jocuri

In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de 2975 lei.

Actiune de amploare pe raza orasului Dolhasca. In baza Planul de actiune intocmit la nivelul IPJ Suceava, in noaptea de sambata spre duminica, interval orar 21.00-03.00, pe raza orasului Dolhasca s-a desfasurat o actiune de prevenire si combatere a faptelor antisociale.Actiunea a vizat intensificarea activitatilor de prevenire si combatere a infractiunilor comise in zona discotecilor, barurilor, cluburilor, salilor de jocuri si altor locuri pretabile, precum si monitorizarea starilor conflictuale. Actiunea a vizat si identificarea persoanelor care nu isi justifica prezenta in zona dar si verificarea si controlul autovehiculelor si controlul corporal al persoanelor care ridica suspiciuni.Totodata s-a urmarit verificarea programului de functionare si a modului de asigurare cu paza proprie pentru unitatile de agrement si alimentatie publica. In cadrul actiunii au fost legitimate 76 de persoane si au fost aplicate noua sanctiuni constraventionale, in valoare totala de 2975 lei.De asemenea, a fost retinut un permis de conducere, pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.