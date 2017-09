In cadrul actiunii au fost aplicate peste 280 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 92.000 lei.

Actiune de amploare pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava si sprijiniti de lucratorii Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava au desfasurat, in perioada 18 - 24 septembrie, actiuni pe raza judetului privind prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. Au fost executate 91 controale la unitati economice si in fondul forestier si au fost verificate 384 mijloace de transport. Au fost constatate 26 de infractiuni si au fost aplicate 287 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 92.325 lei. In cadrul actiunii au fost confiscati/indisponibilizati 135,716 m.c. material lemnos in valoare de 42.881 lei. In perioada 13 -19 septembrie, politistii au executat un control la o societate cu sediul in comuna Vatra Moldovitei, cu privire la legalitatea detinerii, comercializarii, prelucrarii si transportului de material lemnos.

In urma controlului s-au constatat urmatoarele:

- in urma inventarierii stocurilor de material lemnos detinute in depozitul societatii si a compararii acestora cu stocurile rezultate din verificarile scriptice, s-a constatat ca societatea detine in depozit cantitatea de 68,58 m.c. lemn rotund rasinoase, fara documente prin care sa ateste indeplinirea conditiilor, cu privire la legalitatea provenientei acestor cantitati de material lemnos.

- societatea in calitate de operator economic destinatar al materialelor lemnoase, la momentul primirii in depozitul societatii nu a verificat veridicitatea codurilor unice inscrise in doua avize de insotire primare emise pentru cantitatea totala de 34,11 mc. material lemnos, coduri constatate ulterior ca fiind invalide.

-in calitate de emitent nu a respectat prevederile legale privind modul de intocmire al unor avize de insotire si in calitate de utilizator SUMAL nu a respectat modul de raportare a datelor in aplicatie pentru un numar de sase avize de insotire constand in aceea ca nu raportat in mod corect sortimentul de material lemnos si volumul inscris in unul dintre avizele de insotire;

-in data de 13 septembrie, in jurul orelor 10.30, cu ocazia prezentarii organelor de control la depozitul societatii, administratorul/delegatul imputernicit al societatii nu a prezentat registrul de intrari-iesiri material lemnos detinut pentru depozitul societatii, acesta fiind prezentat abia in jurul orelor 13.00.

In cauza s-a dispus sanctionarea contraventionala a societatii cu cinci contraventii in valoare totala de 5000 lei si confiscarea valorica a cantitatii totale 102,69 mc. lemn rotund rasinoase in valoare de 45.403 lei.