Actiune de control a Politiei Economice soldata cu sanctiuni contraventionale in valoare de peste 100.000 de lei

In cadrul actiunii au fost verificate 31 de societati comerciale, persoane fizice, intreprinderi individuale.

Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava a organizat, in perioada 16 - 17 octombrie, o actiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile si a comertului neautorizat pe raza judetului Suceava. Au fost verificate 37 de societati comerciale, persoane fizice, intreprinderi individuale/familiale. In cadrul actiunilor de control au fost constatate doua infractiuni. De asemenea, politistii au aplicat 31 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 108.000 lei si au fost confiscate bunuri in valoare de aproape 1.525 de lei, constand in articole de imbracaminte, produse industriale si alcool. Totodata, in urma continuarii cercetarilor intr-un dosar penal aflat sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava privind comiterea infractiunilor de "omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate", "evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive" si "refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie", fapte de care este suspectata o femeie de 49 de ani din comuna Panaci, administrator al unei societati comerciale din localitate cu obiect de activitate exploatarea materialului lemnos, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare. Prejudiciul se ridica la suma totala de 1.630.892 lei, din care 648.900 lei impozit pe profit si 981.991 lei TVA. In baza mandatelor emise de Tribunalul Suceava, politisti din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava, sprijiniti de forte ale Serviciului pentru Actiuni Speciale, au efectuat doua perchezitii la sediul firmei. In urma perchezitiilor au fost identificate si ridicate documente fiscale apartinand societatii si unitatea centrala a unui sistem de calcul.