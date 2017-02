In cadrul actiunii a fost aplicate 182 de sanctiuni contraventionale in valoare de 73.970 lei, din care 50 pentru depasirea regimului legal de viteza.

Actiune de control in trafic in zona Radauti- Vicovu de Sus. Politistii rutieri au actionat in perioada 16 - 17 februarie in zona municipiului Radauti si a orasului Vicovu de Sus cu efective sporite, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera. In cadrul actiunii au fost controlate 342 de vehicule. Au fost aplicate 182 de sanctiuni contraventionale in valoare de 73.970 lei, din care 50 pentru depasirea regimului legal de viteza. Au fost retinute sapte permise de conducere si au fost retrase noua certificate de inmatriculare. In cadrul actiunii a fost identificat un barbat de 26 ani, din comuna Bilca care a condus autoturismul inmatriculat in strainatate, pe raza orasului Vicovu de Sus, fara sa aiba permis de conducere.