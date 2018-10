Actiune de prevenire a accidentelor rutiere, desfasurata de politistii din Marginea in scoli FOTO

Politistii Sectiei de Politie Rurala Marginea si Postului de Politie Marginea au initiat un amplu proiect de prevenire a accidentelor rutiere, in special cu implicarea elevilor. Activitatile au fost derulate atat la liceul din localitate cat si la scolile generale si gradinite.

Pe langa activitatile de informare, prezentari de materiale cu tematica preventiva, vizionari de filme educative si discutii cu elevii, parintii si cadrele didactice, politistii au organizat si actiuni inedite, menite sa capteze atentia tinerilor si sa ii implice in mod direct in activitati preventive.

Astfel, la nivelul Scolii Generale nr.2 Marginea, politistii au organizat un concurs cu chestionare cu tematica rutiera. Elevi selectionati din toate clasele scolii au participat individual si pe echipe la concurs, cu totii primind materiale preventive, agende personalizate si elemente de birotica.La aceeasi scoala, politistii si elevii coordonati de director profesor Casandra Daniela Cristina au organizat o activitate de comemorare a victimelor accidentelor rutiere. In curtea unitatii de invatamant elevii si politistii au stilizat din candele aprinse, numarul persoanelor decedate de la inceputul anului in accidente rutiere pe raza judetului Suceava.

"Toti elevii participanti la activitati au primit pachete cadou puse la dispozitie de Selgros Suceava, partener al IPJ Suceava in organizarea de activitati preventive. Recomandarile preventive merg parca mai bine insotite de dulciuri...Impreuna cu Alecs Group si dl. Alecsa Constatntin au fost continuate activitatile si la gradinite. Au fost derulate activitati cu cei din ciclul prescolar, iar trecerile de pietoni din zona unitatilor de invatamant au bost inscriptionate cu mesaje preventive atat pentru micuti cat si pentru parinti", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava

De asemenea si la Liceul Tehnologic Vasile Gherasim din Marginea au fost derulate activitati de impact. Cei din clasele mari au primit recomandari privind conducerea bicicletelor si mopedelor pe drumurile publice, iar cei din clasele mici au constituit patrule scolare si i-au ajutat pe politisti sa dirijeze circulatia in zona trecerii de pietoni care a fost inscriptionata cu mesaje preventive. Micii politisti au primit veste reflectorizante...si calitatea de politist junior.

"Peste 500 de copii de toate varstele de la unitatile de invatamant de pe raza comunei au beneficiat de activitatile preventive interactive organizate de politisti si au inteles mai bine prin implicare directa necesitatea respectarii normelor rutiere si adoptarii unui comportament preventiv.Astfel de instrumente de interventie preventiva - concursuri, jocuri, actiuni interactive - reprezinta canale mult mai eficiente de comunicare cu tinerii care inteleg mult mai bine utilitatea respectarii unor norme minime de siguranta. Si in perioada urmatoare, politistii din Marginea impreuna cu Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii - IPJ Suceava vor derula activitati preventive axate pe diverse segmente infractionale, in lunile octombrie si noiembrie urmand a fi abordata cu prioritate problematica furturilor din societati comerciale.Tinem sa multumim cadrelor didactice si partenerilor AlecsGroup si Selgros Suceava pentru sprijinul acordat in organizarea activitatilor preventive", a completat Ionut Epureanu.