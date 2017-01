Actiune de prevenire a furturilor din buzunare in centrele comerciale din Suceava FOTO

Vineri politistii au distribuit peste 1200 de materiale materiale.

Actiune de prevenire a furturilor din buzunare si genti in centrele comerciale din municipiul Suceava. In perioada 26 ianuarie - 02 februarie, Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii IPJ Suceava si Politia Municipiului Suceava desfasoara activitati preventive, de informare si responsabilizare a cetatenilor sub egida "Saptamana Sigurantei Cetateanului". Vineri, intre orele 11.00 - 14.00, peste 60 de politisti, intre care si politistii nou incadrati la IPJ Suceava au desfasurat actiuni de responsabilizare si informare pe linia prevenirii furturilor din genti si buzunare in zona si incinta centrelor comerciale din municipiul Suceava. In zonele de alimentatie publica ale centrelor comerciale dar si in zonele de relaxare au fost distribuite peste 1200 de materiale preventive si s-au purtat discutii cu cetatenii in vederea reducerii riscului victimal. Un segment aparte abordat a fost furtul de telefoane si dispozitive electronice de pe mesele din zona food-court, multi cetateni lasandu-si aceste bunuri nesupravegheate chiar si pentru cateva momente in care se deplaseaza pentru a ridica produsele alimentare. Un alt mod de operare constatat in ultima perioada este acela prin postarea unor articole de imbracaminte pe mesele si scaunele din zona de alimentatie publica, pentru mascarea furtului si ascunderea produselor sustrase de pe mese.De asemenea, s-a constatat ca in momentul in care fac cumparaturi in hypermarket-uri multi cetateni depoziteaza borsete sau genti in cosurile sau carucioarele de cumparaturi, sporind riscul unui furt. In acest context politistii au discutat cu cetatenii, au prezentat modurile de operare si au promovat recomandarile preventive. "Activitatile vor continua si saptamana viitoare, in fiecare zi urmand a fi desfasurate activitati preventive pe un segment infractional: furturi din auto, furturi din genti si buzunare, furturi din locuinta, talharii prin smulgere de obiecte, inselaciuni judiciare", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Politistii recomanda:

-nu purtati portofelul in buzunarul din spate al pantalonilor;

-nu purtati bani sau valori in buzunarele laterale ale hainelor, paltoanelor sau gecilor, acestea fiind locurile cele mai vulnerabile si cel mai des vizitate de catre hoti;

-pastrati portofelul si banii in buzunarul interior si asigurati-l cu nasturi sau fermoar un buzunar bine asigurat - descurajeaza hotii;

-daca transportati o suma importanta de bani, evitati locurile aglomerate si rugati o persoana de incredere sa va insoteasca;

-mare atentie la persoanele pe care le vedeti des in preajma dumneavoastra in piata si magazine;

-tineti geanta in fata, protejand-o cu mana;

-acordati o mai mare atentie posetei decat plaselor de cumparaturi; siguranta posetei sa fie o grija permanenta pentru dumneavoastra; cand faceti diferite plati sau cumparaturi nu scoateti tot teancul de bani ci numai suma care trebuie;

-daca stati la o coada priviti cu atentie celelalte persoane; daca simtiti ca asupra dumneavoastra se face pressing la coada in magazine sau ca cineva s-a instalat in fata dumneavoastra si v-a acoperit vederea, verificati imediat geanta si locul unde tineti portofelul;

-mare atentie la femeile care se inghesuie numai la raioanele unde este aglomeratie si rar cer sa examineze un lucru;

-urmariti cu atentie persoanele care transporta ca din intamplare obiecte de imbracaminte sau plase goale pe mana; un hot se foloseste de astfel de obiecte cand opereaza ca sa-si ascunda mana de privirile straine;

-in spatii aglomerate (piete, gari, magazine) fiti mai vigilenti ca de obicei;

-cand va aflati intr-un mijloc de transport in comun si va simtiti inconjurat, schimbati-va imediat locul;

-aveti grija la folosirea cardurilor; exista riscul sa fiti urmarit si sa va fie sustrasa suma de bani;

-retineti cat mai multe amanunte care ar putea conduce la identificarea si prinderea autorilor de catre politisti;

-nu ezitati sa luati atitudine atunci cand sunteti martorul unei infractiuni.