Actiune desfasurata de politistii din Milisauti, Solca si Cajvana

In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 18.000 lei.

Politiile orasenesti Milisauti, Solca si Cajvana au organizat o actiune pe raza de competenta pe linia asigurarii unui climat de ordine publica si siguranta rutiera.Au fost verificati 26 de agenti economici si au fost legitimate 74 de persoane.Au fost controlate 41 de autovehicule si au fost testati 11 conducatori auto testati alcoolscopic.A fost constatata o infractiune si au fost aplicate 31 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 18.130 lei.O femeie de 42 de ani din orasul Vicovu de Sus a fost identificata de politisti in Piata Agroalimentara din comuna Arbore, in timp ce detinea in interiorul microbuzului inmatriculat in strainatate patru sticle de vodca, de cate un litru fiecare, de provenienta ucraineana, fara documente legale de provenienta. Bunurile in valoare de circa 120 de lei au fost confiscate, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.