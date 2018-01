Actiune desfasurata de politistii din Radauti, Siret si Vicovu de Sus

In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 20.000 lei.

Politia Municipiului Radauti, in cooperare cu politiile orasenesti Siret si Vicovu de Sus, au organizat si desfasurat, miercuri, o actiune preventiv reactiva pentru reducerea riscului rutier datorat conducerii de vehicule sub influenta alcoolului, a excesului de viteza, dar si a altor cauze generatoare de evenimente rutiere. In cadrul actiunii, au fost constatate patru infractiuni, fiind aplicate 52 sanctiuni contraventionale, in valoare de 20.140 lei. De asemenea au fost retinute patru certificate de inmatriculare. Miercuri, in jurul orei 18.40, un echipaj de politie a oprit pentru control pe DC 41, din comuna Satu Mare autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, condus de un localnic de 30 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul nu este inmatriculat, autorizatia provizorie de circulatie fiind expirata din 11.01.2018.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural. Miercuri, in jurul orei 19.40, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Radauti a oprit pentru control pe strada Putnei din localitate autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un tanar de 21 de ani, din orasul Vicovu de Sus. In urma controlului autoturismului, politistii au identificat in interior, 1.089 pachete de tigari, bunuri pentru care, conducatorul auto nu a putut prezenta documente legale de provenienta. Tigarile in valoare de circa 10.000 lei au fost confiscate, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul politiei. In cauza s-a intocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.