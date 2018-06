Actiune in Bazarul Suceava. Politistii locali au aplicat sanctiuni pentru nerespectarea legii fumatului

Politistii locali au desfasurat o actiune in Complexul Comercial Bazar din municipiul Suceava, pentru verificarea respectarii prevederilor art.3 alin.1 din Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun( potrivit art 3. alin.1 se interzice fumatul in toate spatiile publice inchise, spatiile inchise de la locul de munca, mijloacele de transport in comun, locurile de joaca pentru copii). Acestia au aplicat 20 de sanctiuni contraventionale din care: cinci amenzi in valoare de 900 lei, zece avertismente scrise, cinci avertismente verbale. La toate intrarile in Bazar au fost lipite afise care cuprind obligatii si interdictii privind fumatul. "Astfel de actiuni vor continua si in perioada ce urmeaza privind respectarea prevederilor art.3 alin.1 din Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, pentru a evita producerea unei situatii neplacute( producerea de incendii ) si ca urmare sa fie intrerupa activitatea comerciala in Complexul Comercial Bazar din Municpiul Suceava", a precizat Ovidiu Doroftei, seful Politiei Locale Suceava.