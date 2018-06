Actiune in Marginea pentru prevenirea si combaterea contrabandei FOTO

In cadrul actiunii au fost confiscate peste 10.000 de bucati de tigarete.

Politistii Sectiei de Politie Rurala 3 Marginea au desfasurat, in perioada 22-23 iunie, o actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor de contrabanda. Au fost desfasurate activitati de control in trafic a vehiculelor, fiind dispuse totodata verificari la unitatile de alimentatie publica. In urma activitatilor desfasurate au fost intocmite doua dosare penale pentru "contrabanda" si au fost confiscate peste 10.000 de bucati tigarete. O patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control, vineri dimineata, pe DN 17A, din comuna Marginea, un autocar despre care existau date ca transporta persoane cu tigari de contrabanda, ocazie cu care, in bagajul unui barbat de 34 de ani, din judetul Botosani, au fost identificate 10.000 bucati tigarete cu timbru ucrainean, bunuri pentru care, barbatul nu a putut prezenta documente legale de provenienta. Tigarile, in valoare de aproximativ 5.000 de lei, au fost confiscate, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.Ulterior, sambata dupa-amiaza, un echipaj din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a executat un control inopinat la un magazin mixt din comuna Marginea, unde a fost gasita o femeie de 55 ani, localnica, in calitate de administrator.Cu aceasta ocazie, intr-un dulap, s-a gasit o sacosa din material plastic, in care se afla cantitatea de 600 bucati tigari de provenienta extracomunitara. Tigarile in valoare de aproximativ 500 lei au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. Politistii efectueaza in cauza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.