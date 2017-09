Actiune in cartierul George Enescu. Politistii au aplicat aproape 140 de sanctiuni

Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 41.000 lei. La actiune au participat 20 de politisti rutieri.

Actiune in cartierul George Enescu, din municipiul Suceava. La actiune au participat 20 de politisti rutieri si opt autospeciale de politie. Au fost aplicate aproape 140 de sanctiuni, in doar trei zile. Avand in vedere faptul ca in zona bulevardului George Enescu din municipiul Suceava sunt localizate doua licee, doua scoli generale dar si doua gradinite, politistii au desfasurat o actiune punctuala de crestere a gradului de siguranta rutiera pe acest segment de drum public. Actiunea a vizat indisciplina pietonala, neacordarea de prioritate pentru pietoni dar si prevenirea si combaterea accidentelor rutiere pe fondul vitezei excesive. Astfel, in cursul acestei saptamani, timp de trei zile au fost organizate actiuni la care au participat 20 de politisti rutieri si opt autospeciale de politie. Au fost aplicate 138 de sanctiuni contraventionale in valoare de 41.100 lei. Au fost retinute trei permise de conducere din care doua pentru trecerea pe culoarea rosie a semaforului si unul pentru viteza. Totodata, au fost retinute doua certificate de inmatriculare.