Actiune in zona Radauti. Politistii au verificat legalitatea transporturilor de marfuri si persoane

Peste 30 de politisti din cadrul Politiei municipiului Radauti, in cooperare cu Politiile orasenesti Vicovu de Sus si Siret, au actionat, vineri, pe drumurile nationale, dar si pe drumurile judetene si comunale pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave, in special cu implicarea vehiculelor destinate transportului de persoane si marfuri.Actiunile au fost concentrate pe E85, DN 2H, DN2E, DN2K si pe DN 17A.In cadrul actiunii au fost aplicate 78 de sanctiuni contraventionale pentru abateri la regimul rutier. Valoarea sanctiunilor este de peste 20.000 lei. Totodata, au fost constatate noua infractiuni la regimul rutier. De asemenea, au fost retinute trei permise de conducere si au fost ridicate patru certificate de inmatriculare, pentru lipsa ITP, lipsa tahograf si defectiuni tehnice. De asemenea, au fost ridicate si doua seturi de placute de cu numere de inmatriculare.In paralel au fost efectuate si controale in trafic pentru identificarea soferilor care consuma alcool si se urca la volan, sau comit alte infractiuni la regimul rurier, punand in pericol siguranta participantilor la trafic. Vineri, in jurul orei 15.00, un tanar de 24 de ani, din comuna Voitinel, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul inmatriculat in strainatate pe DN 2E, pe raza localitatii de domiciliu, fara a poseda permis de conducere. I s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural. Vineri, ora 17.40, un barbat din orasul Vicovu de Sus, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, din comuna Vicovu de Jos, avand o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. I s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural."Politistii recomanda firmelor de transport sa dea dovada de responsabilitate in ceea ce priveste activitatea pe care o presteaza, mai ales cand beneficiarii serviciilor sunt copiii. Politistii atrag atentia prestatorilor de servicii in domeniul transportului rutier sa respecte cu strictete legislatia in vigoare. Totodata, solicitam cetatenilor sa nu apeleze la variante de transport neautorizate, punandu-ti viata in pericol", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.