Actiune pentru combaterea evaziunii fiscale si a comertului ilicit, la Siminicea si Straja

Actiune pentru combaterea evaziunii fiscale si a comertului ilicit. Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava, a organizat miercuri o actiune pe raza comunelor Siminicea si Straja pe linia prevenirii si combaterii faptelor de evaziune fiscala si comert ilicit . Au fost verificati sase agenti economici si au fost constatate sase infractiuni. In urma controlului au fost aplicate sapte sanctiuni contraventionale in valoare totala de 9.500 lei, bunuri confiscate in valoare totala de 740 lei (constand in tigari si produse industriale) si au fost ridicate sume de bani - 173 lei.