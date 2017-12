Actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera desfasurata de politisti

In cadrul actiunii au fost apliate 74 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de peste 25.000 lei.

Timp de doua zile(perioada 15-17 decembrie) politistii din cadrul Sectiei de politie rurala nr.3 Marginea si cei din cadrul posturilor de politie arondate au desfasurat o ampla actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile nationale, judetene si comunale din zona de competenta. 20 de politisti au actionat in intervale orare prestabilite pentru identificarea soferilor care incalca legislatia rutiera sau conduc sub influenta alcoolului, punand astfel in pericol siguranta participantilor la trafic. Zonele si intervalele orare de actiune au fost stabilite prin raportare la evolutia situatiei operative si a indicatorilor dinamici pe linie de politie rutiera inregistrati in ultima perioada la nivelul sectiei, scopul actiunii fiind prevenirea si descurajarea faptelor de natura penala si contraventionala, asigurarea vizibilitatii elementului politienesc in mediul stradal in scopul mentinerii unui climat de ordine si siguranta publica. S-a actionat in filtre fixe cu efective marite cat si prin oprirea din miscare a autovehiculelor care circulau din sens opus pe principalele artere de circulatie cu risc accidentogen ridicat cat si pe strazile secundare din localitatile arondate. Au fost constatate in cadrul actiunii trei infractiuni la regimul rutier constatate: doua "conducere fara permis" si o "incredintare auto unei persoane fara permis". Au fost aplicate 74 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 25.389 lei. Astfel, biciclistilor le-au fost aplicate patru sanctiuni, pietonilor doua si conducatorilor auto 68 de sanctiuni. In cadrul actiunii au fost retinute cinci permise de conducere si au fost retrase opt certificate de inmatriculare(folii neomologate si defectiuni tehnice).

Duminica, ora 18.45, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea au oprit pentru control autoturismul care circula pe DC 41, in comuna Dornesti dinspre comuna Satu Mare, condus de o tanara de 18 ani, din comuna Satu Mare. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca aceasta nu detine permis de conducere. Tanara a declarat faptul ca autoturismul ii apartine prietenului ei de 21 de ani, din comuna Marginea, persoana ce se afla pe scaunul din dreapta fata si i-a fost incredintat de catre acesta, desi stia ca nu detine permis de conducere pentru nici o categorie. Barbatul de 21 de ani a confirmat acest lucru, mentionand ca prietena sa urmeaza cursurile unei scoli de soferi si i-a incredintat autoturismul pentru a invata sa conduca mai bine. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de "conducere fara permis de conducere" si „"incredintarea unui vehicul unei persoane ce nu detine permis de conducere".