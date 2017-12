In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 76.000 lei.

Actiune pentru prevenirea accidentelor cauzate de viteza excesiva. Politistii Serviciului Rutier - IPJ Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti au actionat, in perioada 23-26 decembrie, pe drumurile nationale, europene si judetene pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Au fost organizate actiuni pe diverse segmente de drum pentru depistarea soferilor care depasesc regimul legal de viteza. In total, in cadrul actiunii, au fost aplicate 187 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 76.125 lei. Cele mai multe sanctiuni, 131, au fost aplicate pentru incalcarea regimului legal de viteza. Au fost retinute 17 permise de conducere, dintre care 12 pentru depasirea regimului legal de viteza si cinci pentru alte abateri. In cadrul actiunilor, au fost retrase si doua certificate de inmatriculare pentru lipsa Inspectiei Tehnice Periodice, lipsa R.C.A sau aplicarea de folii neomologate. Un barbat din judetul Iasi, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 2, pe raza satului Rosiori, cu viteza de 115 km/h, pe un sector de drum cu limita de 60 km/h. Un tanar de 22 de ani, din municipiul Falticeni, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, pe raza localitatea Baisesti, cu viteza de 103 km/h, in localitate.