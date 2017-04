Actiune pentru prevenirea accidentelor in care sunt implicati biciclistii. Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 37.000 lei

Conducerea IPJ Suceava a dispus intensificarea actiunilor de prevenire si combatere a evenimentelor rutiere cu implicarea biciclistilor, pe langa actiunile operative in teren fiind desfasurate si activitati de informare si responsabilizare a participantilor la trafic. Astfel, in data de 25 aprilie, in intervalul orar 15.00-21.00, Serviciul Rutier - IPJ Suceava a organizat si desfasurat o actiune pe linia combaterea nerespectarii normelor legale privind circulatia pe drumurile publice a biciclistilor. In cadrul actiunii au fost aplicate 151 de sanctiuni contraventionale in valoare de 37.365 lei. Biciclistilor le-au fost aplicate 85 de sanctiuni iar conducatorilor de mopede sase sanctiuni contraventionale. De asemenea, in cadrul actiunii au fost retinute patru permise de conducere si au fost retrase patru certificate de inmatriculare. Totodata, au fost fost constatate trei infractiuni la regimul rutier. In paralel, politistii de prevenire din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii dar si politistii de proximitate si cei de la nivelul Sectiilor de politie rurala au desfasurat activitati preventive in special pe raza localitatilor din zona DN 17. Au fost distribuite materiale preventive tinerilor identificati pe drumurile publice din localitatile Scheia, Stroiesti, Ilisesti, Paltinoasa. Politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si prevenire a Criminalitatii au oferit copiilor dar si adultilor identificati mergand pe biciclete 30 de veste reflectorizante dar si alte materiale preventive. S-au purtat discutii cu biciclistii in vederea constientizarii acestora cu privire la pericolele la care se expun nerespectand legislatia rutiera.

Pentru ca biciclistii sa conduca in siguranta pe drumurile publice, politistii reamintesc urmatoarele:

-Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani.

-Se recomanda ca biciclistii sa poarte casca de protectie si elemente reflectorizante.

-Bicicleta trebuie sa fie prevazuta cu sistem de franare eficient, sistem functional de directie, elemente reflectorizante.

-Biciclistii trebuie sa cunoasca si sa respecte regulile rutiere.