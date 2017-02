Politistii de prevenire si cei de proximitate, precum si cei 53 de politisti recent incadrati din sursa externa, au mers la peste 400 de apartamente, in special locuite de persoane varstnice si au purtat discutii cu acestea in vederea reducerii riscului victimal. Au fost distribuite peste 500 de materiale informative si au fost postate pliante in cutiile postale.

Actiune pentru prevenirea furturilor din locuinte, desfasurata de politistii suceveni.Timp de doua zile, in perioada 01 - 02 februarie, politistii au desfasurat activitati dedicate prevenirii infractiunilor contra patrimoniului. In comunitatile rurale din judet politistii au desfasurat activitati de prevenire a furturilor din locuinte si case in constructie, iar in mediul urban sucevean s-au desfasurat actiuni de prevenire a furturilor facilitate de neglijenta proprietarilor de imobile care lasa usile neasigurate. Actiunile preventive si de informare au fost derulate in continuarea amplei actiuni organizata de politistii judiciaristi pentru identificarea furturilor din locuinte. In satele si comunele din judet, politistii au avut intalniri cu cetatenii, in special cu persoanele varstnice sau care locuiesc in case izolate, fiind promovate recomandari in vederea responsabilizarii acestora cu privire la adoptarea unui comportament preventiv. Politistii au distribuit peste 3000 de materiale informative cu continut educativ-preventiv si au prezentat exemple ale unor victime care suferit pagube importante urmare a neglijentei in asigurarea locuintelor: plasarea cheii de la usa in locatii improprii, lasarea deschisa a usilor si ferestrelor. Un subiect distinct l-a constituit prezentarea modului de operare in cazul furturilor prin imprietenire. Cetatenii au fost avertizati cu privire la pericolele initierii unor relatii de prietenie sau aparent comerciale cu persoane necunoscute care vand diverse obiecte sau presteaza anumite activitati. De multe ori acestea sunt doar pretexte pentru a patrunde in locuinte, anexe sau curti si a sustrage bunuri sau sume de bani.In mediul urban, in special in municipiul Suceava au fost derulate activitati de prevenire a furturilor facilitate de neasigurarea usilor de acces in special la etajele inferioare si parterul blocurilor. Potrivit politistilor in ultima perioada s-au inregistrat mai multe astfel de furturi, situatii in care persoane necunoscute au intrat in locuinte si au sustras din holul apartamentelor bunuri sau sume de bani. Politistii de prevenire si cei de proximitate, precum si cei 53 de politisti recent incadrati din sursa externa, au mers la peste 400 de apartamente, in special locuite de persoane varstnice si au purtat discutii cu acestea in vederea reducerii riscului victimal. Au fost distribuite peste 500 de materiale informative si au fost postate pliante in cutiile postale. Politistii recomanda inca o data sa asigurati usile cu sisteme de inchidere si sa nu permiteti accesul in scarile blocurilor persoanelor necunoscute.