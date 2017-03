Actiune pentru prevenirea si combaterea coruptiei, pe strazile din municipiul Suceava

Politistii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie(D.G.A).- Serviciul Teritorial Suceava, impreuna cu politisti din cadrul IPJ Suceava si cu sprijinul studentilor Facultatii de Drept din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" au desfasurat, miercuri, intre orele 11.00-12.30, o actiune de responsabilizare in mijlocul comunitatii prin purtarea unor discutii cu populatia si inmanarea unor materiale cu continut specific. Cetatenilor din zona parcului universitatii si de pe strada Universitatii din municipiul Suceava le-au fost oferite peste 250 de pixuri personalizate cu mesaj preventiv si cu afisarea numarului special Tel Verde. De asemenea, au fost oferite peste 300 de calendare si alte articole de promovare a modalitatilor de sesizare a faptelor de coruptie. Totodata, specialistii din cadrul D.G.A. – Serviciul Teritorial Suceava, au prezentat riscurile in plan juridic si personal generate de implicarea in fapte de coruptie. "Nu uitati:sesizati orice fapta de coruptie la Tel Verde DGA 0800806806", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.