La actiune au participat 15 politisti, trei jandarmi, zece politisti locali si un functionar din cadrul Primariei Suceava - Biroul Evidenta si Administrarea Imobilelor de Locuit, cu noua autospeciale din dotarea celor trei structuri implicate.

Actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale in zona caminelor sociale desfasurata de politistii suceveni. Sambata, intre orele 06.30 - 10.30, Politia Municipiului Suceava - Biroul Ordine Publica a organizat o actiune la caminul social nr.2 situat in municipiul Suceava strada Calea Unirii, apartinand Primariei Municipiului Suceava si in proximitatea acestuia, in vederea prevenirii si combaterii actelor de tulburare a ordinii si linistii publice, pentru legitimarea si punerea in legalitate a persoanelor restante cu privire la documentele de identitate, precum si pentru identificarea si depistarea persoanelor care locuiesc fara forme legale in acest camin.

In cadrul actiunii au fost legitimate peste 100 de persoane si au fost atentionate/avertizate verbal noua persoane. Au fost verificati agentii de paza din zona si au fost identificate noua persoane straine de localitate. Au fost controlate 25 de bagaje si verificate obiectivele din zona. In cadrul actiunii au fost aplicate sase sanctiuni contraventionale.