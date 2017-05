In cadrul actiunii au fost aplicate 33 sanctiuni contraventionale in valoare de 92.000 lei.

Actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor de evaziune fiscala si comert ilicit. In perioada 17-18 mai, Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava - I.P.J.Suceava a organizat o actiune pe raza judetului pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor de evaziune fiscala si comert ilicit. In cadrul actiunii au fost verificate 58 societati comerciale, intreprinderi familiale/individuale si persoane fizice autorizate. In urma controalelor efectuate au fost aplicate 33 sanctiuni contraventionale in valoare de 92.000 lei, toate la Legea nr. 12 din 1990 privind actele de comert. De asemenea, in cadrul actiunii a fost constatata si o infractiune. Au fost confiscate bunuri in valoare de 1.613 lei, constand in articole de imbracaminte, produse industriale, alcool si tigari.