Actiune rutiera desfasurata de politistii din Radauti, Siret si Vicovu de Sus. Politia Municipiului Radauti in cooperare cu Politiile Orasenesti Siret si Vicovu de Sus, au organizat si desfasurat o actiune pentru reducerea riscului rutier datorat conducerii de vehicule de catre persoane aflate sub influenta alcoolului, a excesului de viteza si a altor abateri rutiere. In cadrul actiunii, au fost constatate trei infractiuni si s-au aplicat 80 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 28.025 lei. De asemenea, au fost retinute trei permise de conducere si retrase opt certificate de inmatriculare. Marti, in jurul orei 18.00, un echipaj de politie a oprit pentru control pe DC 50 B, din comuna Bilca, autoturismul condus de un localnic de 39 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. I s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural. Marti, in jurul orei 22.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control, autoturismul condus de un barbat de 49 de ani din judetul Tulcea, care avea o alcoolemie de 0,59 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care, a fost condus, la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal ce va fi solutionat procedural.