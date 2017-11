Actiuni ale politistilor in Siret si Gura Humorului. Politistii Serviciului Ordine Publica si cei din cadrul Politiei Orasului Siret au organizat, miercuri, actiuni pentru cresterea gradului de siguranta publica si respectarea legalitatii actelor de comert pe raza orasului Siret. Au fost cerificate 15 unitati economice si au fost aplicate in total 13 sanctiuni contraventionale. In data de 31 octombrie, Serviciul de Ordine Publica, in cooperare cu Politia orasului Gura Humorului si reprezentanti ai D.S.V.S.A. Suceava au organizat o actiune in targul din orasul Gura Humorului, pe linia prevenirii si combaterii comertului si transportului ilicit cu produse agricole, animale si produse de origine animala. Au fost verificate 15 societati comerciale, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si producatori agricoli. Au fost aplicate 13 sanctiuni contraventionale, in valoare de 3800 lei. Au fost controlate 62 auto si au fost legitimate 105 persoane. "Astfel de actiuni vor continua si in perioada urmatoare, politistii urmarind in permanenta cresterea gradului de siguranta a cetateanului si legalitatea actelor de comert. Actiunile vor fi derulate in toate targurile si zonele comerciale de pe raza judetului, avand in vedere faptul ca in perioada urmatoare se preconizeaza o intensificare a activitatilor comerciale, politistii avand ca obiectiv siguranta cetateanului si protejarea intereselor sale", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.